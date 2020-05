Diminui número de usuários do catamarã por causa da pandemia

publicidade

Assim como boa parte do transporte público de Porto Alegre e de cidades da Região Metropolitana sofreu o impacto da pandemia do novo coronavírus e viu baixar o número de usuários, o serviço de Catamarã, que faz transporte da Capital a Guaíba, também sentiu os efeitos da doença e a redução de passageiros que utilizam os barcos.

Na última semana, a média de passageiros transportados por dia despencou para 240, equivalente a 10% da média registrada nos meses que antecederam a chegada da Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Com uma média diária de 2,5 mil passageiros por dia, a Catsul - que administra o transporte - diminuiu o número de viagens durante a semana. Em função da baixa demanda pelo serviço, há duas semanas a empresa anunciou a suspensão das operações no fim de semana e em feriados.

Retomada

Com expectativa de abertura do comércio e da retomada do trabalho da construção civil, dois novos horários serão disponibilizados a partir de segunda-feira, após autorização da Metroplan. A assessoria da Catsul informou que serão cinco horários nos dois sentidos, tanto da Capital para Guaíba e vice-versa.

Número de passageiros diminuiu no catamarã. Foto: Mauro Schaefer

Antes da pandemia, o serviço hidroviário disponibilizava 14 viagens por dia, nos dois sentidos. Houve um dia na semana que o catamarã transportou apenas 40 passageiros. Com a retomada gradual das atividades, a empresa promete avaliar a demanda para voltar a oferecer maior número de viagens. Por mês, em média, cerca de 60 mil pessoas utilizam o catamarã.

Prevenção

Conforme a assessoria da empresa, para garantir cuidados de higiene e evitar propagação da Covid-19, funcionários seguem trabalhando com equipamentos de proteção, como máscaras. Álcool em gel também é disponibilizado na sala de embarque e dentro dos barcos.

O primeiro horário a partir de Porto Alegre em direção a Guaíba é as 6h45min, enquanto o último sai da Capital às 18h20min. De Guaíba a Porto Alegre, as viagens começam às 7h20min e se encerram às 18h55min, quando parte a última embarcação.

Novos horários a partir de segunda-feira:

POA - GUA: 6h45min | 8h | 12h | 17h10min | 18h20min

BARRA - GUA: 7h01min | 8h16min | 12h16min | 17h26min| 18h36min

GUA - POA: 7h20min | 8h30min | 12h35min | 17h45min | 18h55min

BARRA - POA: 7h34min | 8h44min | 12h49min | 17h59min | 19h09min