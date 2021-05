Divulgados os nomes das vítimas do incêndio em casa no bairro Humaitá, em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil confirmou oficialmente os nomes das vítimas do incêndio que destruiu uma residência ao amanhecer desta quinta-feira na rua Dona Teodora, nas imediações do viaduto Leonel Brizola, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. As informações sobre as identidades foram repassadas à reportagem do Correio do Povo pela titular da 4ª DP, delegada Laura Lopes, encarregada do inquérito sobre o sinistro.

Três crianças morreram carbonizadas dentro da moradia de madeira. Tratam-se de Cecília Reis Fagundes, de um mês, Heitor Reis Fagundes, de dois anos, e Lorenzo Reis Fagundes, de três anos. Já os pais delas, Josemar Fagundes, 33 anos, e Aline Reis, 34 anos, ficaram feridos gravemente devido às queimaduras pelo fogo e inalação de fumaça. O casal foi levado pelo Samu ao Hospital Cristo Redentor (HCR).

A investigação dos agentes da 4ª DP pretende apurar, por exemplo, as causas do incêndio. Os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estão sendo aguardados. Depoimentos de familiares, amigos e vizinhos das vítimas poderão ser colhidos pela equipe da delegada Laura Lopes.

Efetivos do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foram mobilizados na ocorrência junto com os policiais militares do 11º BPM que fizeram o isolamento do entorno. Equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal, ambos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), estiveram no local.