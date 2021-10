DNIT divulga rotas alternativas após interdição da Ponte do Fandango, na BR 153

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou, neste sábado, três rotas alternativas para os motoristas que costumam usar a Ponte do Fandango, localizada no trecho da BR 153 que passa por Cachoeira do Sul. A estrutura foi interditada na noite de ontem, e ainda passa por avaliação de técnicos da autarquia.

Informações preliminares dão conta de que a travessia apresentou rachaduras em uma das estruturas de concreto que dão acesso ao vão principal, feito em metal. As fissuras foram percebidas por usuários, e reportadas às autoridades do setor rodoviário. Até o momento, a interdição é considerada preventiva.

Rotas alternativas

Porto Alegre – Cachoeira do Sul

Pela BR 290/RS ir até a BR 471/RS, em Rio Pardo, depois em Santa Cruz do Sul seguir pela RST 287 até Novo Cabrais a BR 153/RS.

Cachoeira do Sul – Fronteira Oeste

Sair pela BR 153/RS, seguir até RST 287 em Novo Cabrais e em Santa Maria pegar a BR 158/RS e retornar à BR 290/RS em Rosário do Sul.

Cachoeira do Sul – Porto de Rio Grande

Quem sai de Cachoeira do Sul e vai para o Porto de Rio Grande deve ir até Santa Maria e pegar a BR 392/RS.