DNIT realiza bloqueio para manutenção na nova Ponte do Guaíba

Uma empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou, neste domingo, o bloqueio parcial da nova Ponte do Guaíba para a realização de manutenção na estrutura. Por conta disso, na manhã de domingo, os motoristas tiveram que redobrar a atenção em função dos trabalhos da equipes.

Os trabalhadores sinalizaram o local com cones no sentido Porto Alegre/Interior da BR 116/BR 290 - em direção as cidades de Eldorado do Sul, Guaíba, Tapes, Camaquã e da Fronteira. O bloqueio de uma pista da nova Ponte do Guaíba teve início às 7h e vai durar até as 20h, no sentido Capital/Interior, na saída das alças de acesso da BR 2900, a Freeway, com o vão central da travessia. Os condutores devem utilizar a faixa da esquerda para se deslocar para as cidades do Interior do Estado

Os trabalhadores realizam a manutenção para a substituição de um elemento danificado na junta de dilatação da estrutura. Para a realização dos trabalhos foi fechada uma pista de cada vez, para evitar transtornos ao tráfego de veículos. O local foi devidamente sinalizado pela empresa para a orientação dos motoristas.

A nova Ponte do Guaíba possui uma extensão de 12,3 quilômetros com um total de cinco quilômetros em acessos e 7,3 quilômetros em obras de artes especiais (ponte sobre os canais navegáveis, elevadas e viadutos). A construção tem cerca de 28 metros de largura, em pista dupla com duas faixas de tráfego de veículos em cada sentido. De acordo com o DNIT, cerca de 50 mil veículos se desloquem diariamente..