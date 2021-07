Dois medicamentos para artrite reduzem as mortes por Covid-19, conclui estudo

publicidade

Os medicamentos tocilizumab e sarilumab, utilizados em casos de artrite, reduzem o risco de morte e a necessidade de respiradores em pacientes com Covid-19, segundo uma análise de quase 11.000 doentes divulgada nesta terça-feira. O estudo foi publicado no Journal of American Medical Association e levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a recomendar o uso de medicamentos, conhecidos como inibidores da IL-6, além de corticosteroides entre pacientes com covid grave ou crítica.

Manu Shankar-Hari, principal autor do estudo, disse à AFP que a pesquisa representou uma "evidência definitiva" a favor dessas drogas após estudos que produziram resultados mistos. Entre hospitalizados com covid, a administração de uma das drogas junto com corticosteroides reduziu o risco de morte em 17% em comparação com o uso de corticosteroides isoladamente.

Em pacientes que não estão sendo tratados com respiradores, o risco de morrer ou mudar para ventiladores foi reduzido em 21% em comparação com o uso exclusivo de corticosteroides. Tocilizumabe e sarilumabe são usados para tratar a artrite reumatoide, uma doença autoimune, inibindo os efeitos da interleucina IL-6, um tipo de proteína chamada citocina que estimula o corpo a aumentar uma resposta inflamatória.

Veja Também