Dois projetos de vacina contra a Covid-19 "produzem resposta imune"

Dois projetos de vacina contra a Covid-19 - um britânico e outro chinês - mostraram-se seguros para os pacientes e produziram resposta imunológica, conforme os resultados dos ensaios clínicos. Eles foram publicados nesta segunda-feira na revista médica "The Lancet".

O primeiro, desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, gerou "uma forte resposta imunológica" em um ensaio realizado com mais de 1.000 pacientes. O segundo, apoiado pela Cansino Biologics, provocou uma forte reação de anticorpos em outro ensaio na maioria de seus cerca de 500 participantes, completa a revista.

Esses ensaios clínicos ainda estão em fase preliminar (fase 1/2 e fase 2), e sua eficácia ainda deve ser comprovada em um ensaio de fase 3, com um número maior de participantes, antes de considerar sua comercialização em larga escala.

Apesar disso, esses resultados foram muito esperados, pois vários pesquisadores e laboratórios de todo mundo disputam uma corrida contra o tempo para encontrar uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. "Se nossa vacina se mostrar eficaz, é uma opção promissora, já que este tipo de vacina pode ser fabricada facilmente em grande escala" comentou Sarah Gilbert, pesquisadora da Universidade de Oxford.

A vacina de Oxford e a do CanSino são baseadas em um adenavírus modificado, que não se replica, o que as torna mais seguras, especialmente para os pacientes mais frágeis. Nenhum desses dois ensaios gerou graves efeitos indesejáveis. Os efeitos colaterais mais observados foram febre, fadiga e dor no local de injeção da vacina.