Dois restaurantes populares entrarão em funcionamento na Capital na próxima semana

Abrem um dia após o Natal, na quinta-feira que vem, em Porto Alegre, os dois primeiros restaurantes do modelo de atendimento de refeições sociais Prato Alegre. As estruturas tinham previsão inicial de entrar em operação ainda em setembro. Um deles fica na região Central (rua Garibaldi, 461), onde devem ser servidas 200 refeições gratuitas por dia. O outro vai funcionar na vila Cruzeiro, na zona Leste (rua Dona Otilia, 210), com o fornecimento de mais 100 refeições.

A gestão do serviço, de segunda a sexta-feira, fica a cargo da Organização Social Civil (Osc) Beith Shalom. Habilitada por meio de um chamamento público, a entidade também vai assumir o segundo restaurante do Centro e a unidade da Lomba do Pinheiro, no primeiro trimestre de 2020. Ambos devem servir, juntos, mais 300 refeições gratuitas por dia, perfazendo um total de 600.

A Prefeitura espera abrir, ao todo, seis restaurantes populares, oferecendo cerca de 800 refeições/dia. Antes, eram servidos cerca de 500 pratos, ao custo de R$ 1, em um restaurante fechado em maio, no bairro Floresta.

Podem procurar as unidades pessoas com cadastro na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). A ideia é que, além de alimentação, os locais ofereçam oficinas, atendimento em saúde e encaminhamento para o mercado de trabalho.