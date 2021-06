Domingo será de sol e agradável no RS

publicidade

Um centro de alta pressão atua sobre o sul do Brasil neste domingo e proporciona um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul. Haverá períodos de céu claro na maioria das cidades do Estado, mas nuvens podem aparecer em algumas regiões. O amanhecer é frio neste domingo e terá geada em baixadas de locais de maior altitude do território gaúcho.

Há chance de nevoeiro ou neblina em pontos isolados entre a madrugada e o início da manhã. Aquece rapidamente com o sol e a tarde será agradável para junho. Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 8°C e 21°C.