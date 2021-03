Domingo será de sol e chuva no Rio Grande do Sul

publicidade

O domingo começa com abundante nebulosidade e chuva em diversas regiões do Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia as nuvens diminuem e o sol pode aparecer entre nuvens na maior parte do Estado. Mesmo com a diminuição da nebulosidade no decorrer do dia não se descarta ainda alguma chuva passageira e isolada.

Com a menor instabilidade e aberturas de sol, o domingo terá elevação da temperatura e sensação de abafamento com calor durante a tarde em algumas regiões gaúchas. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 20ºC e 29ºC.