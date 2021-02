Domingo será marcado por calor intenso e chuva isolada no RS

publicidade

O calor intenso, com temperaturas próximas de 30 ºC, deve permanecer no Rio Grande do Sul neste domingo. No entanto, a chuva deve chegar em algumas regiões gaúchas, com pancadas isoladas e risco de vendaval e granizo. Até a chegada da chuva, a sensação no Estado será de abafamento pela umidade elevada.

De acordo com a MetSul Meteorologia, em Porto Alegre os termômetros devem marcar mínima de 20 ºC e máxima de 33 ºC. A previsão é que a condição de sol e chuva, sobretudo com calor intenso, siga na Capital gaúcha até a terça-feira.