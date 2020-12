Domingo terá muitas nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul

publicidade

O domingo terá muitas nuvens com períodos de chuva isolada e passageira na maioria das áreas do Rio Grande do Sul. A chuva será muito irregular na sua distribuição pelo Estado e na Metade Oeste o tempo seco predomina com chance de instabilidade somente por demais localizada.

Mesmo com o tempo instável, ocorrem aberturas de sol em diferentes pontos, sobretudo mais a Oeste. A combinação de nuvens, instabilidade e ar mais frio traz um dia de temperatura abaixo do que é normal para dezembro.

Em Porto Alegre, a temperatura irá variar entre 17ºC e 23°C.