Doria: 'Minha posição e do PSDB é pelo impeachment de Bolsonaro'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira (7) que é a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Minha posição e o PSDB, partido pelo qual fui eleito, é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O PSDB deve perfilar como partido de oposição", declarou.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na sede do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo), onde Doria acompanha os desdobramentos das manifestações do 7 de setembro. O governador ressaltou que esta foi a primeira vez que ele demonstrou ser pró-impeachment.

"Me mantive na neutralidade entendendo que, até aqui, os fatos deveriam ser avaliados e julgados pelo Congresso Nacional. Mas depois do que assisti e ouvi hoje em Brasília, ele claramente afronta a Constituição, desafia a democracia e empareda a Suprema Corte Brasileira", enfatizou o governador paulista.

Segundo Doria, os crimes praticados pelo presidente durante o discurso desta terça já são suficientes para justificar um novo pedido ou os mais de 130 pedidos que já estão na mesa do presidente da Câmara em Brasília.

"O presidente precisa sofrer o julgamento de impeachment pelos equívocos, pelos erros e afrontamento à democracia", disse o governador.

