Doze pacientes de Rondônia com Covid-19 chegarão na madrugada de quarta ao RS

O governo do Estado do Rio Grande do Sul espera para a madrugada de quarta-feira a chegada dos primeiros 12 pacientes com Covid-19 vindos de Porto Velho, em Rondônia. A previsão é que a aeronave pouse no aeroporto Salgado Filho entre a 1h e as 2h. Outros 35 pacientes chegarão nos próximos dias.

Eles serão divididos e ocuparão leitos clínicos em hospitais de Porto Alegre e de Canoas. O Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital de Clínicas e o Hospital Universitário de Canoas receberão, nesta madrugada, cinco pacientes cada um. O grupo será testado para verificar se não estão infectados pela variante do novo coronavírus descoberta em Manaus (AM), que pode ser mais contagiosa, e ficarão isolados dos demais internados.

A chegada dos rondonienses não impactará no cálculo das bandeiras do modelo de Distanciamento Controlado das duas cidades. O Estado flexibilizou, na base de cálculo, pacientes de fora da região. Além disso, eles ocuparão leitos clínicos, cujo percentual de ocupação está baixo neste momento, menos de 25%, segundo o governo do Estado.

