Drive-thru no Centro Administrativo recebe doações para a Campanha do Agasalho

publicidade

O drive-thru fixo instalado na Central de Doações no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, está recebendo roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho 2020 do governo do Estado. A iniciativa será realizada de segunda a sábado, das 9h às 15h, no estacionamento do prédio.

Na manhã desta segunda-feira, a servidora pública Andreia Salazar realizou a doação de blusões, mantas e um vestido. Os itens foram recebidos por um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. "Sempre levo roupas e cobertores para entidades que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social", ressaltou. Com o tema "Mais do que nunca é tempo de solidariedade", as doações do itens também podem ser feitas nos pontos de coleta indicados pela Campanha do Agasalho, que são supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping, Moinhos Shopping, todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, prefeituras e unidades do Sesc/RS, tanto na Capital quanto no Interior.

Em razão do distanciamento social adotado para combater a transmissão do novo coronavírus, o Executivo estadual estabeleceu um protocolo para o recebimento e manuseio das peças de roupas, calçados e cobertores, que devem permanecer em quarentena de 14 dias antes da triagem e distribuição. A medida busca evitar a disseminação do vírus e preservar a saúde dos servidores. No ano passado, a campanha arrecadou mais de 1,4 milhão donativos, superando números das edições anteriores.

Como no ano passado, roupas infantis são a prioridade da campanha, além de cobertores. Durante o processo de arrecadação, os itens vão para a Central de Doações da Defesa Civil e também para as prefeituras no Interior, onde é realizada a coleta, a triagem e a distribuição. O intuito da ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social quando as temperaturas estão mais baixas. Devido ao modelo de distanciamento controlado adotado devido a Covid-19, o governo estadual conta com pontos de drive-thru móveis - em que a pessoa sequer precisa descer do carro - e fixo para receber as doações.

Ao longo dos meses de junho, julho e agosto, durante alguns sábados, as equipes da Defesa Civil Estadual vão receber as doações em diferentes pontos da capital. O chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César Lopes, explicou que as doações serão enviadas para vítimas de desastres naturais, instituições beneficentes e famílias carentes. Casas de passagem, hospitais, instituições religiosas, asilos e instituições que acolhem menores em situação de vulnerabilidade social também serão contempladas. Os municípios interessados em receber doações precisam comunicar a Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo do Estado.

Conforme a demanda, as doações são organizadas e separadas para que municípios ou entidades assistenciais possam fazer a retirada. Embora a doação seja amplamente estimulada, neste ano a entrega e coleta dos itens deverão ser realizadas mediante agendamento pelo telefone (51) 3288-6781, para evitar aglomerações na Central de Doações. Neste ano, a Campanha do Agasalho conta com o apoio do Grupo Zaffari, Sesc/RS, 99, Sindifisco/RS, Instituto Unimed, farmácias São João e Panvel. Até o dia 30 de junho, a 99, aplicativo de mobilidade urbana, irá subsidiar até metade do valor das corridas para pontos de coleta drive-thru de doações da Campanha do Agasalho.