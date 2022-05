Duas empresas apresentam propostas para revitalizar Viaduto Otávio Rocha

publicidade

Duas empresas, a Marsou Engenharia Eireli, de Goiânia, e a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A, de São Paulo, entregaram propostas para a revitalização do Viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico. A sessão pública de recebimento da documentação que trata do interesse no projeto ocorreu na tarde desta quinta-feira, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Patrimônio. A partir de agora, os papéis serão analisados, e a publicação dos resultados deve sair em breve.

“Ainda não há data para isto, pois os papéis precisam ser publicados e eventuais recursos analisados”, explica Wilson Pereira Ramos, presidente da Comissão Permanente de Licitações. A Concrejato enviou dois representantes à sessão para entregar os documentos referentes à proposta, enquanto a Marsou havia entregue sua proposta previamente, e não teve representação. A Prefeitura estima em R$ 13,7 milhões o valor das reformas e readequações do icônico viaduto, o primeiro de Porto Alegre, inaugurado em 1932, tombado pelo patrimônio histórico municipal em 1988 e restaurado entre 2000 e 2001.

O edital de concorrência do atual projeto de reforma havia sido publicado pela Administração no último dia 4 de abril. Ainda conforme a Prefeitura, a revitalização e recuperação é necessária para, entre outros, conter sucessivos atos de vandalismo, além de pichações, que somavam, no ano passado, 747, de acordo com levantamento do Gabinete de Gestão Integrada do Centro Histórico (GGI-Centro). O local está também com obras de arte, postes e outros equipamentos fora de uso.

A empresa vencedora terá de substituir todo o cirex, revestimento característico do viaduto, desenvolver soluções para as instalações lógicas, elétricas, telefônicas, sistemas de segurança e iluminação pública, bem como adequar as redes hidrossanitárias, de drenagem e impermeabilização. O Executivo também projeta uma campanha de preservação do espaço com foco na comunidade e ainda ampliar o sistema de videomonitoramento, desenvolver um novo Plano de Proteção contra Incêndios (PPCI) e ampliar a acessibilidade.