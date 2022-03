Duas pessoas morrem após carro sair da pista em Rio Grande

publicidade

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta sexta-feira no km 36 da BR 392, em Rio Grande. No trecho da estrada, entre a Quinta e o Povo Novo, um Fiat Palio Weekend, com placas da cidade, ficou desgovernado e saiu da pista, caindo em um valão canalizado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dois passageiros do veículo, sendo um homem e uma mulher, tiveram óbito no local. Já a motorista e outro passageiro tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital.