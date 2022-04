Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em acidente na BR 290, em Porto Alegre

publicidade

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas no começo da tarde desta terça-feira em um acidente de trânsito ocorrido no km 100 da BR 290, na ponte do Saco da Alemoa, junto do acesso da antiga Ponte do Guaíba para o Interior do Estado, em Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal e o 1º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados, além do Instituto-Geral de Perícias e Polícia Civil.

De acordo com a PRF, por volta das 12h20min, um Jeep Renegade, com placas de Rio Grande, colidiu na traseira de um Volkswagen Gol, com placas de Porto Alegre. O segundo veículo incendiou-se em seguida com o impacto da batida.

No Gol estavam quatro pessoas, sendo que duas delas morreram no carro. Os corpos ficaram carbonizados. Outras duas vítimas, identificadas como uma mulher e uma criança, tiveram graves ferimentos e foram socorridas. O condutor da Renegade ficou ferido levemente. Segundo a PRF, o trecho foi bloqueado somente no acesso da ponte antiga para o Interior do Estado.

Já um motociclista perdeu a vida na queda da moto Honda CB 250F Twister do alto do viaduto José Eduardo Utzig, no bairro São João, também nesta tarde. A vítima teve óbito no local. Policiais militares do 11º BPM e agentes da EPTC, bem como IGP e PC, foram acionados.

Foto: PRF / Divulgação / CP