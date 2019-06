Duplicação da Severo Dullius ainda não saiu do papel

publicidade

As obras do prolongamento da avenida Severo Dullius, na zona Norte de Porto Alegre, ainda não foram retomadas. Nesta quinta-feira, a circulação de veículos está intensa pelo acesso de chão batido. Os motoristas que trafegam pela avenida dos Estados e pela BR 116 e querem chegar na avenida Sertório utilizam a via para encurtar o trajeto. A mesma situação ocorre no sentido contrário com os condutores que estão nas avenidas Assis Brasil e Sertório e desejam chegar no Airport Porto Alegre - Aeroporto Internacional Salgado Filho e na BR 116.

Com o recomeço dos trabalhos na via, o acesso de carros na região não será permitido. O canteiro de obras ainda não foi montado pela empresa Procon. Quem passa pela região da Severo Dullius vê apenas os alicerces que foram construídos, mas ainda sem sinal do prolongamento duplicado de 2,4 metros. No entorno, existe apenas terra e um amontoado de ferros, pedras e materiais de construção. No dia 3 de junho, o prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou a ordem de reinício das obras. A nova contratação permitirá a execução da infraestrutura, pavimentação e obras de arte especial (pontes), dando andamento à ampliação de 1,9 quilômetro de via, que está 49% executada.

A estrutura vai permitir a ligação entre o trecho existente e a avenida Sertório. Nesta fase inicial haverá serviços como a remobilização do canteiro e a topografia. Os serviços, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), têm estimativa de ocorrer até o início de julho, quando deverá começar a maior movimentação no local. Falta ainda ser executada a construção de duas pontes e o trecho que liga a avenida Severo Dullius à rua Dona Alzira. Para não correr o risco de perder recursos da ordem de R$ 41 milhões, a prefeitura firmou um aditivo publicado no Diário Oficial de Porto Alegre com a empresa Procon, responsável pela construção.

O valor inicial da obra era de R$ 71,5 milhões e outros R$ 14,8 milhões foram para as desapropriações. A empresa responsável já recebeu R$ 57,9 milhões, incluindo os reajustes do período em que os trabalhos ficaram paralisados. O saldo a ser executada é de R$ 27,7 milhões e mais R$ 12 milhões são previstos para aditivos. Também haverá a contratação de serviços como iluminação pública e a colocação de gradis, estimada em R$ 9,9 milhões. O valor final estimado até a conclusão da estrutura é de R$ 122,3 milhões. A previsão da prefeitura é que a obra seja entregue em 18 meses. Iniciada em 2013, a obra previa a implantação de pontes e canalização de esgoto pluvial. Haveria, ainda, conexão com a avenida Sertório, que seria feita pelas ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich. A ideia ia ao encontro das novas instalações do Airport Porto Alegre - Aeroporto Internacional Salgado Filho, além de proporcionar uma alternativa de acesso à zona Norte para veículos vindos da BR 116 e da avenida dos Estados. A paralisação dos serviços ocorreu em 2017.