Edifício Cacique, no Centro de Porto Alegre, tem princípio de incêndio

publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na noite desta terça-feira, após um chamado de possível incêndio no Edifício Cacique, localizado na rua dos Andradas, Centro de Porto Alegre. O zelador do prédio relatou que, a princípio, um curto-circuito estariam gerando grande quantidade de fumaça no 16º andar. A situação foi controlada por volta das 22h30min, apenas com danos materiais.

O fogo foi combatido com extintores de incêndio do prédio. Os bombeiros chegaram em velocidade, com três caminhões e uma viatura de apoio da Brigada Militar. Um dos membros da corporação entrou rapidamente no prédio para averiguar a situação, enquanto outro abria o acesso para conectar a mangueira de água do caminhão nos canos da rede hidráulica no subsolo. O curto-circuito ocorreu no consultório de um dentista. Conforme o zelador, mais de 40 pessoas moram no prédio e o restante das ocupações, distribuídas entre 26 andares, é de salas comerciais e escritórios.

Pessoas deixaram o edifício levando malas com pertences e sacolas de documentos. Como a rua é estreita e tem carros estacionados, o trânsito ficou bloqueado em direção à rua Caldas Júnior, provocando fila de carros. Com relação aos veículos estacionados em ambos os lados da rua dos Andradas, os bombeiros enfatizaram que isto dificultou o acesso ao local da ocorrência e atrasou a chegada dos caminhões.

"Foi mais barulho e fumaça do que fogo. O incêndio atingiu somente a mesa do dentista, mas também provocou a queda de um ar-condicionado split que estava no consultório. Apenas danos materiais", explicou um dos membros da corporação. Além disso, problemas com a Prevenção e Proteção Contra Incêndio no edifício ficaram em evidência. Moradores relataram que tentaram acionar o alarme de incêndio, que não funcionou. Outra falha também foi observada na rede hidráulica, conforme os bombeiros e na iluminação de emergência do prédio.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas, mas a suspeita é de que algum equipamento elétrico tenha ficado ligado no consultório, o que teria provocado o início das chamas.Os bombeiros informaram que entraram em contato com o proprietário do consultório, mas ele informou que não deixou nenhum equipamento ligado. O departamento de Prevenção e Proteção Contra Incêndio deve ir ao edifício para verificar o funcionamento de itens essenciais como o alarme de incêndio e a iluminação de emergência.

A situação fez com que um dos membros da corporação recordasse um incêndio ocorrido em junho de 1996, que destruiu parcialmente o mesmo edifício. Na época, o fogo começou na madrugada e só foi controlado pela manhã. Segundo ele, uma equipe dos bombeiros chegou a ficar presa em um dos andares do prédio e só conseguiu escapar por conta de uma saída de emergência com acesso para um dos prédios ao lado. Na década de 1990 o incêndio foi trágico, mais de 20 pessoas precisaram ser hospitalizadas por conta de queimaduras e inalação de fumaça.

De acordo com o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Edson Domingues, diversas fotos indicam que muitos equipamentos estavam ligados. "Registrei três réguas com muitos equipamentos ligados. Duas delas derreteram, com certeza isso deve ter provocado o incêndio", afirmou.

Domingues reiterou que já foi feita uma solicitação para a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), para que a rua dos Andradas tivesse um acesso livre para caminhões como o dos Bombeiros. "O que aconteceu quando chegamos aqui? Havia carros estacionados em ambos os lados, o que dificultou bastante a nossa passagem. Que bom que não precisamos usar a escada magirus de primeira, porque senão ela estaria trancada no começo da rua. Que isso sirva de alerta", enfatizou. Domingues ainda declarou que não há pressão no hidrante em frente ao prédio.