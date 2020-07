Eduardo Leite testa positivo para Covid-19

publicidade

O governador Eduardo Leite informou no fim da tarde desta sexta-feira que contraiu o novo coronavírus. Ele realizou um teste RT-PCR que apontou positivo para a Covid-19. Leite, entretanto, disse não apresentar sintomas.

Com o diagnóstico, o governador afirmou que cancelou toda a sua agenda e iniciará isolamento, conforme as instruções médicas.

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 24, 2020

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul tem 57.007 casos de Covid-19. A maioria deles, 13.496, afeta pessoas da faixa etária do governador, entre 30 e 39 anos – Eduardo Leite tem 35 anos de idade.

Nesta semana, Leite fez uma viagem e participou de eventos públicos. Na segunda-feira, em São Paulo, ele foi entrevistado presencialmente no programa Roda Viva, da TV Cultura. Leite também esteve reunido com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, além de visitar os hospitais de Guaíba e Charqueadas.