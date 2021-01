Eficácia da vacina da Janssen chegou a 56% em testes no Hospital Nossa Senhora da Conceição

publicidade

O acompanhamento médico dos 250 voluntários que receberam a dose única da vacina desenvolvida pelo laboratório belga Janssen, divisão de vacinas da Johnson & Johnson, segue no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC). A informação é do coordenador do Serviço de Infectologia da casa de saúde, Breno Riegel Santos. "A eficácia da imunização da Janssen chegou a 56% e a segurança a 70%", ressaltou. Entre os meses de novembro e dezembro do ano passado, aproximadamente 20 pessoas foram imunizadas por dia no local.

No começo de dezembro de 2020, foi encerrado o recrutamento de voluntários para a imunização da Janssen. Um total de 60 mil pessoas voluntárias participaram dos testes em todo o Mundo. No Hospital Conceição, foram mais de quatro mil pessoas inscritas em apenas dois dias e, por isso, as inscrições na instituição de saúde tiveram que ser encerradas.

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) vai colocar contêineres na sede da Escola GHC - Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde, na avenida Francisco Trein, 326, que serão utilizados para pesquisa clínica da vacina Covid-19. As estruturas estão em fase de montagem. O processo de testes da vacina foi iniciado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no dia 5 de novembro, com o recrutamento de voluntários acima de 59 anos sem comorbidades.

O estudo foi dividido em quatro etapas: primeiro, voluntários de 18 a 59 anos sem comorbidades; a partir de 60 anos sem comorbidades; na sequência, de 18 a 59 anos com comorbidades; e por último, acima dos 60 anos, com comorbidades. Cada participante recebeu uma dose única do fármaco ou de placebo (o contingente é dividido em dois grupos de igual número de pessoas). Entre cada etapa foi feita um intervalo para avaliação de segurança do produto, verificando eventuais reações adversas, por exemplo.

Seis instituições de saúde no Rio Grande do Sul realizaram testes da segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19. Os hospitais Nossa Senhora da Conceição e Clínicas de Porto Alegre: testes com a vacina da farmacêutica belga Janssen, vinculada a Johnson & Johnson. Os hospitais de Clínicas e Universitário, de Santa Maria, com estudos da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford (Reino Unido) em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. E os hospitais São Lucas da Pontifícia Universidade Católica, em Porto Alegre, e Escola da Universidade Federal de Pelotas, pesquisa da empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.