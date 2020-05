publicidade

Apontados como ambientes que favorecem a disseminação do novo coronavírus, os elevadores recebem atenção especial nas medidas de prevenção à Covid-19. Um espirro em um elevador cheio, por exemplo, pode ser causador de contaminação em todos os ocupantes. A Associação Brasileira das Empresas de Elevadores (Abeel) preparou a cartilha “Coronavírus: Como Evitar a Propagação em Elevadores”, com dicas preventivas que podem evitar o contágio.

A entidade recomenda que se utilize um lenço descartável para acionar os botões de chamada de pavimentos. O mesmo procedimento deve se repetir em portas do tipo Eixo Vertical (quando o usuário tem que puxar com a mão para abrir). Outra orientação é para que não se encoste nas paredes. “O objetivo da publicação é alertar os usuários sobre a importância dos cuidados e da higienização dos elevadores, além de se manter procedimentos de limpeza nos equipamentos nessa época de pandemia”, disse o presidente da Abeel, Marcelo Braga. Uma dica da cartilha que também vale de estímulo às pessoas que querem evitar o sedentarismo é evitar o elevador se for subir um andar ou descer dois e ir pelas escadas.

No Edifício Porto Alegre, no bairro Cristal, a porta foi liberada para que os moradores do condomínio não precisem colocar a mão na maçaneta. “O pessoal está bem consciente, cada um utilizando a cada vez”, conta o porteiro Mauro Camargo. Além do elevador em si, o entorno recebe limpeza diária, segundo ele. “Até o carpete recebeu água sanitária para limpar os sapatos da melhor forma”, diz Camargo. O empreendimento residencial, localizado na rua Jataí, tem 15 andares.

Nos prédios de ocupação predominantemente comercial, mesmo com o movimento reduzido em comparação aos dias normais, os cuidados são os mesmos. As pessoas que acessam os dez andares do Edel Trade Center, na Cidade Baixa costumam frequentá-lo utilizando máscaras. “Reabrimos essa semana depois de ficar fechado um mês”, conta o manobrista Matheus Nunes, que substitui a colega na portaria no revezamento do atendimento. “Com a redução da circulação, menos veículos transitam pelo condomínio. Não tem carro para manobrar, então fico aqui”, diz Nunes. Alguns colegas estão em casa por conta da idade avançada ou por férias adiantadas.

O serviço de manutenção de elevadores é considerado essencial pelo Ministério da Saúde, governo do Estado e prefeitura de Porto Alegre.