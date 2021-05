Em greve, trabalhadores do Hospital Porto Alegre arrecadam donativos

publicidade

Há dois meses sem receber salários, trabalhadores do Hospital Porto Alegre resolveram fazer um “pedágio solidário” na manhã desta quinta-feira. O ato, que aconteceu na rua Sebastião Leão, das 8h30min até pouco depois das 10 horas, foi organizado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio Grande do Sul (Sindisaúde-RS), que representa parte dos funcionários. A intenção foi arrecadar alimentos, que servirão para ajudar alguns dos trabalhadores da instituição que estejam passando dificuldades.

Desde a última segunda-feira, os funcionários estão em greve, devido a falta de pagamento dos salários. O secretário-geral do Sindisaúde-RS, Julio Apel, afirma que há muita informação desencontrada sobre quando a situação será regularizada. “Um joga para o outro e ninguém diz nada”, acusa.

Apel também afirma que os funcionários da empresa terceirizada que também atua no hospital, estão com o pagamento em dia, e que apenas os trabalhadores contratados diretamente pela instituição estão sem receber. Também não há falta de materiais para trabalho. “Já que a administração priorizou os insumos”, acrescenta o sindicalista.

O presidente da Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre (AFM), que é proprietária, administradora e mantenedora do Hospital Porto Alegre, João Galvez Machado, foi procurado, mas não atendeu às ligações da reportagem. Mas recentemente, ele reconheceu mais uma vez as dívidas do hospital e que estava na expectativa de receber, em breve, um pagamento de R$ 130 mil, o que permitiria pagar mais alguma parcela dos salários em atraso.

O Hospital Porto Alegre, em dificuldades desde o ano de 2015, conta com 230 funcionários, numa folha de pagamento de R$ 900 mil, além de R$ 300 mil para os médicos e R$ 250 mil para a terceirizada que contrata técnicos de enfermagem e higienização. De acordo com Apel, o pedágio solidário só conseguiu arrecadar R$ 48, além de cinco cestas básicas, doadas pela vereadora Daiana Santos (PCdoB).

“Foi um ato para o pessoal arrecadar doações para eles mesmos. Mas não seguimos porque o pessoal da noite precisava ir pra casa descansar”, conclui Apel.

