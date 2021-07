Em Porto Alegre, Queiroga confirma repasse de R$ 2 milhões à Santa Casa de Misericórdia

publicidade

“Me preocupo mais com a CTIs do que com a CPI”. Com jogo de palavras, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em passagem por Porto Alegre, hoje, preferiu evitar o assunto da investigação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no caso da compra suspeita da vacina indiana Covaxin. Por volta das 11h, ele desembarcou na Capital e foi direto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde anunciou o repasse de R$ 2 bilhões às Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil.

A medida provisória vai beneficiar a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre de maneira imediata com R$ 2 milhões. Recebido pelo provedor do hospital, Alfredo Guilherme Englert, o diretor-geral Júlio Matos e o diretor médico do Hospital São Francisco, Fernando Lucchese – com quem circulou abraçado pelas dependências da instituição -, o ministro participou de uma reunião e assistiu a uma apresentação sobre a infraestrutura da rede antes de fazer um pronunciamento. “O meu foco principal é acelerar a campanha de vacinação e dar assistência aos brasileiros afetados pela Covid. Temos que comemorar, pois adquirimos mais de 630 milhões de doses, mais de 100 milhões já foram aplicadas”, afirmou Queiroga, que reiterou o compromisso de imunizar todos os adultos até o fim do ano.

Após sua falam o ministro respondeu à imprensa, mas evitou falar sobre o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro, que passa a ser investigado por uma possível prevaricação (ou omissão) no caso da vacina indiana. Segundo Marcelo Queiroga, o líder do Executivo nacional tem “trabalhado fortemente pelo povo brasileiro”. “Minha preocupação com a Covaxin é zero. O ministério não gastou um centavo com este imunizante e a compra foi suspensa por mim. Quantas doses de vacinas Covaxin foram compradas pelo Ministério da Saúde? Quantos centavos da pasta foram usados para adquirir a Covaxin? Eu posso dizer: nenhum”, afirmou. Segundo ele, é preciso ter foco, mas o seu foco não está no parlamento. “E os aspectos que envolvem o presidente da República não são atribuição do ministro. O que nós precisamos fazer é acelerar a imunização”, reiterou.

Sobre a exoneração do cargo do diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, por suspeita de propina de US$ 1 por dose de vacina da AstraZeneca, Queiroga assegurou que tem liberdade para afastar qualquer servidor de sua pasta que possa estar envolvido em irregularidades. “Surgiu uma denúncia envolvendo um diretor e eu exonerei. Se for um afastamento, poderá voltar ao cargo caso nada seja comprovado. A função do ministro não é analisar culpabilidade, mas gerir o ministério e trazer os resultados que a sociedade espera. Quando surgem denúncias, apuramos através de sindicâncias”, argumentou.

De acordo com Queiroga, o Rio Grande do Sul receberá 676 mil vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias, carga dividida entre doses da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e Janssen.

Visitas em Porto Alegre

O ministro elogiou a Santa Casa de Porto Alegre e ressaltou que a rede filantrópica é responsável por 60% dos atendimentos especializados do Sistema Único de Saúde (SUS). Em seguida, visitou dois hospitais do complexo: São Francisco, especializado em assistência clínica e cirurgia em cardiologia, cirurgia geral e cardiovascular, e o Santo Antônio, de atendimento exclusivo pediátrico.

Na sequência, Marcelo Queiroga visitou o hospital Moinhos de Vento, recebido pelo superintendente médico Luiz Antonio Nasi. Conversaram sobre Projetos de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi) e investimentos do hospital em pesquisa, excelência em saúde e nova emergência da instituição. “Aqui tem uma equipe altamente qualificada e nosso objetivo é transformar todos os hospitais do Brasil em um Moinhos de Vento”, saudou o ministro. Depois de passar, ainda, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, Queiroga se reuniu com o prefeito Sebastião Melo antes de voltar para Brasília.

Ministro relatou preocupação zero com a Covaxin / Foto: Ricardo Giusti