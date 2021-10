Em protesto pelo aumento dos combustíveis, motoristas de aplicativo prometem parar no dia 5

publicidade

A panela de pressão dos sucessivos reajustes dos preços dos combustíveis explodiu. Os motoristas de aplicativo prometem parar Porto Alegre no dia 5 de novembro. “Está muito caro e abusivo para nós. Vamos parar toda cidade no dia 5. Nossa concentração será na frente da Uber e do Ministério Público. Será a maior carreata do Rio Grande do Sul e muitos colegas da Serra se juntarão a nós”, revelou Ricardo Oliveira, 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo há três anos e garante nunca ter visto tantos aumentos em intervalos de tempo tão curtos.

Após novo reajuste da Petrobras, alguns postos da Capital já vendiam o litro da gasolina comum a mais de R$ 7,00 no começo da tarde desta terça-feira. O valor mais alto encontrado pela reportagem do Correio do Povo era cobrado no posto da rua Voluntários da Pátria com a Almirante Tamandaré, onde a gasolina comum estava a R$ 7,09. O local é conhecido por abastecer os caminhões de recolhimento de lixo do Departamento Municipal de Lixo Urbano (DMLU). Além dele, também pediam esse valor os postos da Farrapos com Cairú, Cristóvão Colombo com Félix da Cunha, São Pedro com Pará, Ipiranga com São Francisco, entre outros espalhados pelos bairros da cidade.

"Aumentos são uma vergonha"

Os postos de gasolina registravam pouco movimento de carros sendo abastecidos entre as 11h e 13h. “Esses aumentos são uma vergonha. O litro a 7 pila não dá”, comentou o frentista de um posto onde não havia um único veículo abastecendo. Entretanto, a maior reclamação partia de quem depende do carro para trabalhar todos os dias. “É um absurdo o preço da gasolina. Ainda precisamos pagar por vistoria. Pensei em colocar gás, mas o valor também está elevado”, relata Ricardo Amaro, 40, que atua como motorista de aplicativo há seis anos.

“Tenho mais de 21 mil viagens feitas e esses reajustes são irreais. Nosso grupo se comunica pelo WhatsApp e quando algum colega descobre um valor mais baixo avisa a todos. Hoje tinha um posto de Novo Hamburgo vendendo o litro a R$ 6,39”, compartilha o profissional.

Muitos motoristas de aplicativo costumam abastecer os carros no posto da Voluntários da Pátria com a Santo Antônio, onde o valor era de R$ 6,65, o mais baixo encontrado. Havia fila para abastecer. Alex Garcia, 43, estava bastante indignado com o novo reajuste repassado para as distribuidoras. “Está péssimo e já pensei em devolver o carro e ir vender picolé”, afirmou.

O reajuste anunciado agora foi de 7,04% e está valendo desde esta terça-feira. Trata-se do segundo reajuste apenas neste mês. No dia 9, a gasolina já tinha subido 7,2%. O litro do diesel também subiu. O reajuste foi de 9,15%, o que dá uma diferença de quase 30 centavos por litro. Alguns postos oferecem algum desconto se o motorista baixar o aplicativo do próprio posto no celular.

“Para quem usa gasolina para circular está muito ruim. Tu gastas de 70 a 80 centavos de combustível por quilômetro rodado. Fora o desgaste do carro, então sobram menos de 50% da corrida para o motorista”, observa Adriano Amaral, que começou no ramo em 2021. “Optei por usar gás natural veicular, pois assim melhorei meu ganho em até 60%”, completa. O profissional também costuma atuar em Gramado, onde há mais corridas e procura de turistas pelo serviço.

POSTOS VISITADOS

Preço da gasolina comum:

Voluntários da Pátria com Almirante Tamandaré (R$ 7,09)

São Pedro com Pará (R$ 7,09)

Farrapos com Cairú (R$ 7,09)

Ipiranga com São Francisco (R$ 7,09)

Cristóvão Colombo com Félix da Cunha (R$ 7,09)

Silva Só (R$ 6,99)

Farrapos com Visconde do Rio Branco (R$ 6,99)

São Pedro com Voluntários da Pátria (R$ 6,99)

Farrapos com Gaspar Martins (R$ 6,99)

Farrapos com Ramiro Barcelos (R$ 6,99)

Venâncio Aires com João Pessoa (R$ 6,99)

Bento Gonçalves com Veríssimo Rosa (R$ 6,98)

Bento Gonçalves com Domingos Crescêncio (R$ 6,98)

Ipiranga com Lucas de Oliveira (R$ 6,97)

Ipiranga com Cristiano Fischer (R$ 6,96)

Bento Gonçalves defronte ao Hospital São Pedro (R$ 6,96)

Siqueira Campos quase com Caldas Júnior (R$ 6,89)

Voluntários da Pátria com Santo Antônio (R$ 6,65)

