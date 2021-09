Em turnê, Carreata da Alegria chama atenção pelas ruas de Porto Alegre

publicidade

Eles levam alegria às pessoas pelo Brasil afora à bordo da Carreta da Alegria Balão Mágico – veículo itinerante de dois andares, que chama a atenção nas ruas pela iluminação colorida e o som mecânico com músicas variadas. Por detrás de máscaras, os artistas da trupe incorporam super-heróis de várias gerações, como Homem-Aranha, Mickey, Capitão América, Batman, Fofão, Popeye, Chapolin, entre outros personagens. Em turnê na Capital desde o dia 1 de setembro, eles têm divertido os porto-alegrenses em passeios pela cidade que duram cerca de 40 minutos.

Muitas pessoas participam da brincadeira com os artistas à bordo da Carreta, pelas ruas de Porto Alegre. Durante o trajeto, que sai da Praça Júlio Mesquita, no Centro Histórico, passa pelo Monumento dos Açorianos e vai até o Estádio Beira-Rio, antes de retornar para o local de partida, os super-heróis cantam, rebolam e fazem passinhos coreografados com o som alto e músicas do momento, que coloca todos os ocupantes da Carreta a dançar. Por onde a Carreta Balão Mágico passa, os artistas garantem também a diversão dos motoristas no trânsito e do público nas ruas, com malabarismos e acrobacias entre os carros e canteiros quando a Carreta para nos semáforos.

Moradora do Centro Histórico, a atriz Qex Bittencourt, de 30 anos, era um a das mais animadas no passeio. Acompanhada de amigos, ela interagiu com os super-heróis e dançou todas as músicas. “Conheci essa atração no Mato Grosso com o nome de Carreta Furação, mas não tive a oportunidade de curtir. Quando soube que estava aqui em Porto Alegre tive o privilégio de experimentar. É um ótimo entretenimento”, afirmou.

O casal de namorados Carlos Eduardo Trindade, de 28 anos, e Tamires Freitas Saraiva, de 25 anos, também estavam muito animados durante o passeio na Carreta da Alegria Balão Mágico. “Devido à pandemia, eu não saí para nada. Fazia tempo que não me divertia tanto. A cidade precisa de atrações como esta”, destacou Tamires. Já Carlos Eduardo disse que a animação dos super-heróis chama atenção em qualquer lugar. “Eles são irreverentes e talentosos e sabem fazer as pessoas se divertirem”, enfatizou.

O responsável pela Carreta da Alegria Balão Mágico, Luciano Bacan, contou que a atração está há dois anos no Rio Grande do Sul. Ele revelou que há 12 anos a Carreta percorre o país. “Somos de São João da Boa Vista, perto de Campinas. Aqui no Rio Grande do Sul passamos por Santa Rosa, Soledade, Passo Fundo e Alvorada”, revelou Bacan. Ele afirmou ainda que os personagens são diferentes a cada dia e que a Carreta ficará em Porto Alegre até o mês de novembro. “Gostamos muito do Estado. Projetamos passar o resto da vida aqui”, afirmou Bacan, lembrando que atualmente mora com a mulher, os dois filhos e funcionários em um motor-home estacionado em um posto de gasolina da cidade.

Personagens

O trabalho é executado por oito pessoas, entre seguranças, artistas e familiares do responsável pela atração, Luciano Bacan. Um dos super-heróis, Pablo Lucas Pinto, de 24 anos, que interpreta o Homem-Aranha, conta que saiu há um ano de Soledade, sua terra natal, para trabalhar na Carreta da Alegria Balão Mágico. “Eu era tatuador e também trabalhava com joias em minha cidade. Larguei tudo para estar aqui. Fazer as pessoas felizes não tem preço”, afirmou.

Se escondendo por detrás da máscara do Chapolin Colorado, Fabrício Macarthy, de 19 anos, morador de Alvorada, revela que estava desempregado e pediu emprego na Carreta quando ela passou pelo município. “Eu estava em depressão. Trabalhar entretendo pessoas foi a melhor coisa que me aconteceu”, observou o jovem. Outro integrante da trupe de super-heróis, Diego Lemos, de 24 anos, é natural de Maringá, no Paraná. Há cinco anos na Carreta Balão Mágico, ele revelou que gosta muito do que faz. “É um trabalho prazeroso. Não existe rotina. Muitas pessoas que passeiam conosco entram tristes e saem felizes. Sentir essa sensação é bom demais”, ressaltou Lemos, que interpreta o palhaço Patatá, da dupla Patati e Patatá.

Custos do passeio

O ingresso custa R$ 10,00 para crianças de até 12 anos e R$ 20,00 para adultos. As saídas ocorrem de hora em hora na Praça Júlio Mesquita, no Centro Histórico, entre 18h e 22h durante a semana e entre 13h e 22h aos sábados, domingos e feriados.