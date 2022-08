Embarcação auxilia nas buscas a morador desaparecido em arroio de Porto Alegre

publicidade

O forte temporal registrado nessa segunda-feira em Porto Alegre provocou o desaparecimento de Dener Hernandes Silva, de 45 anos, no bairro Aparício Borges. As buscas ao morador foram reiniciadas nesta terça e, segundo a prefeitura, contam com o auxílio de uma embarcação. Há equipes em diferentes pontos da cidade para realizar o resgate de Silva.

Um grupo do Corpo de Bombeiros está na região do Arroio Moinhos, onde Silva foi visto pela última vez. Ele desapareceu nas águas depois de salvar três enteados, com idades entre 8 e 16 anos. Outro time foi deslocado para o rio Guaíba, na divisa com o Arroio Dilúvio, local que seria o ponto final das buscas.

O prefeito Sebastião Melo participou de uma reunião no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) e prestou solidariedade à família de Dener Silva. Melo relatou ainda que a administração municipal já distribuiu mais de 1,6 mil metros de lona para moradores das Ilhas que foram prejudicados pelo temporal.

Minha solidariedade à família do morador desaparecido e aos demais cidadãos atingidos. A @Prefeitura_POA está mobilizada na governança resolutiva, para sermos ágeis nas respostas que a cidade precisa. Agradeço o empenho dos servidores que passaram a madrugada em ação. pic.twitter.com/971wKEC9Qx — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) August 16, 2022

Além do desaparecimento de Silva, o temporal de ontem causou diversos estragos na Capital. Equipes de manejo arbóreo da Secretaria de Serviços Urbanos precisaram desobstruir diversas vias. Houve árvores e postes caídos em muitos pontos. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) registrou a interrupção de duas estações por falta de energia, mas que já retomaram a operação.

A chuva de granizo atingiu Porto Alegre durante a noite e foi registrada em locais como Centro, Azenha, Cidade Baixa, Humaitá, Menino Deus e Jardim Botânico. No Menino Deus, houve muitos pontos com alagamentos após o temporal.

