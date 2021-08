Emergências de Porto Alegre têm redução na ocupação de pacientes

publicidade

As emergências dos hospitais de Porto Alegre estão começando a apresentar uma diminuição no número de pacientes. É o cenário reportado, nesta segunda-feira, nas instituições de saúde: Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA), Vila Nova, Restinga e Extremo Sul, Instituto de Cardiologia, São Lucas da PUCRS, Nossa Senhora da Conceição e Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com as casas de saúde, os casos que chegam até os hospitais têm seu fluxo habitual para a enfermaria ou para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) sem espera por leitos na emergência. Os especialistas alertam que mesmo que os percentuais de internação ou atendimento estejam com redução é preciso que a população mantenha as medidas adotadas nos protocolos sanitários, como uso da máscara, do álcool em gel e distanciamento social.

Veja Também

Na manhã desta segunda-feira, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) isolamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição tinha ocupação de 93,1% – 27 dos 29 leitos estavam ocupados. Já a UTI tinha lotação de 92.1% (35 dos 37 leitos ocupados). Na UTI Covid-19, dos 67 leitos disponíveis, 30 estavam ocupados. Destes, 21 tinham diagnóstico para Covid-19 e nove de outras doenças. Na enfermaria, 48 dos 58 leitos existentes estavam com pacientes. Na Maternidade Não-Covid, a lotação de hoje era de 28 dos 58 leitos ofertados. Apenas o setor de Maternidade Covid não tinha pacientes, com seus quatro leitos disponíveis.

Na manhã de segunda-feira, a emergência Bloco A do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Não Covid) tinha 70 pacientes, sendo que oito aguardavam internação em leito crítico. Já a emergência do Bloco B (Covid), havia três pacientes e nenhum aguardava leito crítico. Nas duas emergências, o total era de 73 pacientes.

No Instituto de Cardiologia, 28 paciente estavam em observação/internados; a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre contava com 47 pacientes hospitalizados; o Hospital Restinga e Extremo Sul com 22 pessoas internadas e o Hospital Vila Nova, dois pacientes em observação/internados.

Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Porto Alegre, após apresentarem picos de superlotação, também começaram a apresentar uma considerável diminuição no número de pacientes nos últimos dias. A Secretária Municipal da Saúde (SMS) ressaltou que ocorreu uma redução das doenças respiratórias, o que acabou por contribuir na baixa das internações nos Pronto Atendimentos.

A diminuição é atribuída ao fato das pessoas estarem respeitando os protocolos sanitários o que acaba por refletir na ocupação das unidades da Bom Jesus, Cruzeiro do Sul, UPA Moacyr Scliar e Lomba do Pinheiro.

Já a UPA Moacyr Scliar está com superlotação na área Não Covid - com 32 pacientes aguardando leito - quatro pessoas com encaminhamento para a UTI. No PA da Cruzeiro do Sul, não havia pacientes Covid e nem em observação/atendimento. Na área Covid, havia sete pacientes aguardando transferência. Tanto no Pronto Atendimento da Bom Jesus quanto no da Lomba Pinheiro, havia duas pessoas em observação/atendimento.