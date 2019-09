Encontrados 13 focos do mosquito Aedes Aegypti em Sapucaia do Sul

publicidade

A cidade de Sapucaia do Sul, região metropolitana do Rio Grande do Sul, apresentou baixa infestação de Aedes Aegypti no último Levantamento de Índice Rápido – LIRAa, que ocorreu de 21 a 27 de agosto. Entre os 1.612 imóveis vistoriados durante este período, apenas 13 focos do mosquito foram encontrados pelos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde da Prefeitura de Sapucaia do Sul. A coleta apresentou resultado positivo para a larva do Aedes Aegypti em 11 bairros, com destaque para o Capão da Cruz e Boa Vista.

De acordo com a Prefeitura, mesmo com o resultado de baixo risco de transmissão de dengue, segue a orientação de alerta para que a população continue eliminando possíveis criadouros do mosquito, evitando a reincidência da doença. A Vigilância Ambiental da cidade segue realizando vistorias domiciliares e em pontos propícios à proliferação de insetos, como borracharias, cemitérios e reciclagem; além de promover atividades educativas e atendimento de denúncias, que podem ser feitas pelos telefones 3451.0624 e 3452.6119.