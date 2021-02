Entidades protestam contra mudança da biblioteca da Smamus, em Porto Alegre

publicidade

A mudança da biblioteca jornalista Roberto Eduardo Xavier, localizada no prédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), ex-Smam, foi motivo de protesto nesta quinta-feira. A prefeitura de Porto Alegre decidiu que o acervo da biblioteca será transferido para o Parque Germânia até o final deste semestre, para facilitar o acesso da população ao vasto material.

Segundo a secretaria, está sendo elaborado um projeto de reforma para uma edificação que está desocupada dentro do parque, onde deverão ser feitas adaptações não só para abrigar os livros, mas também para que o espaço seja adequado à leitura e área infantil.

Na manhã de hoje, os manifestantes colocaram uma faixa no prédio da instituição, na avenida Carlos Gomes com a rua Luiz Voelcker, no bairro Petrópolis, com a mensagem "Não ao desmonte da biblioteca da Smamus". O ato contou com as presenças da deputada estadual, Sofia Cavedon, da deputada federal Fernanda Melchionna, do vereador Matheus Gomes, de ex-servidores da pasta e de integrantes do Conselho Regional de Biblioteconomia, da Associação Riograndense de Bibliotecários, do Conselho Estadual de Cultura e do Sindicato dos Municipários (Simpa).

A bibliotecária aposentada Carmem Lapolli von Hoonholtz afirmou que o espaço da Smamus é altamente especializado e possui caráter técnico-científico. "O acervo é de 20 mil exemplares que preserva a memória ambiental de Porto Alegre", ressaltou. Segundo ela, ao longo do anos foram feitos investimentos através de projetos, programas governamentais em atualizações quanto a materiais bibliográficos tradicionais (com direitos autorais) na área de ciências ambientais, além de equipamentos. O acervo também foi incorporado documentos institucionais como todos os relatórios e estudos de Impactos Ambientais, além das audiências públicas da Capital, inclusive a documentação das extintas bibliotecas do Dmae e da antiga Secretaria Municipal do Planejamento (SPM). O local possui também documentos do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). Carmem Lapolli disse que a biblioteca possui acervos especiais doados pelas famílias do primeiro secretário emérito da Smam jornalista Roberto Eduardo Xavier e da ambientalista Magda Renner.

Em nota, a Smamus informou que a biblioteca atualmente localizada na sede da secretaria, no bairro Três Figueiras, será transferida para o Parque Germânia. O novo endereço, conforme e pasta, vai oferecer uma melhor estrutura para preservar o acervo e facilitar o acesso de escolas a atividades de educação ambiental. A casa de 201 metros quadrados passará por reforma, com instalação de equipamentos de climatização adequados para o acervo e a construção de áreas aberta e coberta. O projeto está em fase de elaboração e a obra será custeada a partir de uma parceria com a iniciativa privada.

No local, o público terá acesso aos mais de 20 mil exemplares de documentos técnicos e históricos de ambientalistas gaúchos. Cerca de cinco mil títulos infantis também serão transferidos para a nova casa, que contará com um espaço voltado às crianças. A secretaria reafirma que a biblioteca não será extinta. Ela passará por uma adequação, com catalogação de todo o acervo e digitalização de alguns documentos técnicos. Todos os materiais históricos serão preservados e a biblioteca seguirá aberta ao público. A medida vai permitir que a equipe do Escritório de Licenciamento utilize o prédio da rua Luiz Voelcker (sede da secretaria), junto com as demais unidades. Com isso, serão economizados cerca de R$ 150 mil por mês em pagamento do aluguel do prédio onde funciona a área de licenciamento.