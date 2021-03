Entregas de vacinas a Estados serão semanais, diz Ministério da Saúde

publicidade

O Ministério da Saúde apresentou, neste sábado (13), um novo cronograma de entrega semanais de vacinas aos Estados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com os governadores por videoconferência.

De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o planejamento envolve os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até julho.

Também foi confirmada a entrega de dois lotes da vacina da AstraZeneca pelo Consórcio da OMS e da Bharat Biotech. Ficou acordado que as 37 milhões de doses da vacina Sputnik V compradas pelo Consórcio Nordeste façam parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), com entregas previstas a partir de Abril. A Sputnik V ainda precisa de aprovação da Anvisa.

Veja Também

Segundo o Ministério da Saúde, já foram distribuidos mais de 20,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para os estados, sendo 16,1 milhões da Coronovac (Instituto Butantan) e 4 milhões do imunizante da AztraZeneca/Oxford, importadas da Índia. Deste total, de acordo com pasta, estados e municípios já conseguiram aplicar 10,7 milhões de doses dos imunizantes.

Em nota, o Ministério informou que já foram destinadas doses para imunizar 11,5 milhões de pessoas dos grupos prioritário convocados até o momento, como pessoas acima de 60 anos institucionalizadas, pessoas acima de 18 anos com deficiência institucionalizadas, idosos de 75 anos ou mais, além dos povos indígenas aldeados e profissionais da saúde.