EPTC faz escolta de coração do aeroporto ao Hospital de Clínicas

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fizeram a escolta de um coração na tarde desta quinta-feira. O órgão, que será utilizado em uma cirurgia de transplante, chegou em um avião vindo de Gramado. A aeronave pousou no Aeroporto Salgado Filho às 15h53min. A escolta teve início às 16h com destino ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde o órgão chegou às 16h12min.

Os sete batedores conduziram o carro com o coração pelas ruas Sertório, Farrapos, Dona Margarida, Voluntários da Pátria, Castello Branco, o Túnel da Conceição, a Osvaldo Aranha até a rua Ramiro Barcelos,

"Salvar vidas é a missão número um da EPTC. E realizar os traslados para as doações de órgãos, com segurança e agilidade, é um dos desafios para atingir este objetivo”, destaca Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC. De acordo com a EPTC, foram feitas 19 escoltas deste tipo ao longo deste ano, além de um traslado de um paciente receptor para o hospital.