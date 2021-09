Erechim promove mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti

publicidade

A prefeitura de Erechim informou que, 450 pneus, 90 vasos sanitários e 15 colchões foram recolhidos durante o mutirão de combate à dengue realizado entre os dias 22 a 24 de setembro. O trabalho foi realizado foi realizado pela secretaria de Saúde em parceria com a pasta de Meio Ambiente e Obras e apoio da Defesa Civil.

O mutirão teve por objetivo recolher pneus, vasos sanitários e colchões descartados e inservíveis, possíveis focos de proliferação do mosquito da dengue. A secretaria da Saúde informou que o trabalho faz parte das inúmeras ações visando a diminuição dos focos do mosquito Aedes aegypti no município do Norte do estado.

Durante o mutirão a bióloga da Vigilância em Saúde, Luciana Zukovski Dias e a agente de Combate a Endemias, Daiana Bagatini realizaram palestras nas escolas municipais Caras Pintadas, Luiz Badalotti e Dom Pedro II. Na oportunidade elas repassaram informações práticas sobre a dengue, especialmente quanto às formas de transmissão, sintomas da doença, tratamento e ações de prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, o número de municípios com registros de infestação do mosquito Aedes aegypti no RS chegou a 427. Segundo o último boletim, houve 14.242 casos suspeitos da doença, além de 9.169 casos confirmados. Houve até aqui 11 óbitos relacionados à dengue, sendo três em Erechim.