Erechim registra primeira morte por Covid-19 e RS já soma 75 óbitos pela doença

publicidade

A cidade de Erechim, na região do Alto Uruguai, registrou a primeira vítima fatal por Covid-19, conforme notificou o governo local nesta segunda-feira. Assim, o Rio Grande do Sul passa a ter o total de 75 mortes pela doença, sendo nove delas notificadas apenas nas últimas 24 horas. Já o total de casos confirmados da doença no Estado é de 1.711 distribuídos em 151 municípios gaúchos.

Na manhã de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde reportou óbitos nas cidades de Bento Gonçalves (homem, 64 anos), Farroupilha (homem, 86 anos), Saldanha Marinho (homem, 75 anos), Torres (mulher, 71 anos), Marau (mulher, 80 anos), Passo Fundo (homem, 76 anos), e Garibaldi (homem, 63 anos). Um outro óbito foi registrado pela Prefeitura de Quaraí (homem, 84 anos), mas ainda não consta no balanço epidemiológico do governo estadual.

Conforme a base de dados da SES, Erechim, com população de mais de 105 mil habitantes, possui oito casos confirmados do novo coronavírus até hoje. O dado é contestado pelo balanço divulgado hoje pela Prefeitura que aponta o total de 14 casos confirmados na cidade, sendo nove recuperados e quatro "em acompanhamento". O boletim local também aponta que cinco pacientes com coronavírus estão hospitalizados, sendo um deles no hospital da cidade e os demais em instituições de outros municípios da região.