Esforço Concentrado combate presença de flanelinhas no Centro de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre participou neste final de semana de mais uma ação conjunta de combate à criminalidade e fiscalização dos espaços públicos na Capital. A ofensiva denominada Esforço Concentrado, entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste domingo, com atuações para coibir a presença de flanelinhas no entorno do Araújo Vianna, no Parque Farroupilha. Depois, o patrulhamento foi reforçado com inúmeras abordagens nas imediações do Parque Harmonia.

O efetivo contou com a presença da Guarda Municipal, 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), fiscais municipais e agentes da EPTC. Esta ação permanente de segurança e combate à presença de flanelinhas e ambulantes ilegais na região foi estendida ao longo do sábado (17) e madrugada deste domingo (18).

“Voltamos as nossas atenções para o Acampamento Farroupilha em função da grande presença de público. Com reforço dos órgãos de segurança, estamos ampliando o enfrentamento à criminalidade e coibindo achaques e extorsão de flanelinhas”, sintetizou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Ainda na madrugada deste domingo, a Esforço Concentrado também realizou a dispersão pacífica de público na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Frequentadores que estavam bloqueando um trecho da via deixaram o espaço tranquilamente.

