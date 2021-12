Espetáculo de luz, cor e som marca a celebração dos 60 anos do Dmae

publicidade

Um espetáculo de luz, cor e som marcou a celebração dos 60 anos de história do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), na noite desta quarta-feira, 15, na Capital. O evento, realizado no Jardim da Estação Moinhos de Vento, reuniu autoridades municipais, estaduais e representantes da sociedade civil, além de servidores do Dmae e do público em geral, que teve acesso gratuito à festa e ocupou o espaço com cadeiras de praia e cangas.

Durante o evento, o coro do Dmae e o Quinteto de Cordas abrilhantaram a abertura da solenidade, que teve ainda a apresentação de circo e teatro da trupe do Grupo Tholl, além do show do cantor Serginho Moah e banda. O grande momento da celebração foi a projeção de imagens 4D, na torre do Jardim da Estação Moinhos de Vento, que mostraram a história do Dmae nestes 60 anos de abastecimento de água para os porto-alegrenses.

Ainda durante a festa, as centenas de pessoas presentes cantaram o “Parabéns a você” e ganharam pedaços do bolo de aniversário. O evento marcou ainda a reabertura da Galeria de Artes do Dmae com a exposição fotográfica H2 Olhos.

“Queremos celebrar com a população o aniversário do Dmae, que há 60 anos atua para proporcionar qualidade de vida aos porto-alegrenses, garantindo a infraestrutura necessária para o crescimento sustentável da cidade. O Dmae evoluiu muito. É referência no Brasil inteiro. Somos a única Capital que opera num sistema de saneamento básico municipalizado. O nosso objetivo é entregar água para Porto Alegre, coletar e tratar esgotos e conduzir águas da chuva”, destacou o diretor-geral do Departamento, Alexandre Garcia.