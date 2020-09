Estátua do Laçador ganha nova máscara após furto em Porto Alegre

publicidade

*Com informações do repórter Felipe Samuel

A estátua do Laçador, em Porto Alegre, ganhou uma nova máscara, na tarde desta terça-feira, após o furto do acessório durante esta madrugada. O ítem, que deveria permanecer por 60 dias no monumento, foi vandalizado dois dias após ser colocado. A máscara mede 38 cm de altura por 46 cm de comprimento e é produzida de tecido cirúrgico, totalmente de algodão, de cor azulada.

A intervenção no Laçador, autorizada pela Secretaria Municipal de Cultura, é assinada pela costureira Samanta Almeida, de 34 anos. Em entrevista ao Correio do Povo, ela disse que a colocação do acessório na estátua dividiu opiniões nas redes sociais. "Tem muitas pessoas fazendo uma campanha contra o uso da máscara, achando desnecessário. Recolocamos para mostrar que é necessário, que precisamos nos preservar. Usamos o Laçador como nosso modelo pois é o ponto principal e mais importante pra nossa cultura", disse.

A iniciativa surgiu quando Samanta Almeida foi desafiada no dia 7 deste mês pelo médico João Batista Pires a colocar o adereço no monumento. Agora, com a recolocação da máscara na estátua, a fiscalização ao redor do monumento será reforçada pela Guarda Municipal (GM).

O comandante da GM, Marcelo do Nascimento, afirmou que as imagens captadas no Centro Integrado de Comando (Ceic) confirmam que foi um ato de vandalismo. O conteúdo foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai dar continuidade às investigações.

"Vamos redobrar o patrulhamento na região, não apenas por causa da máscara, mas para evitar danos maiores ao monumento", destacou, lamentando a retirada da máscara do Laçador. "Com tantos problemas para lidar, como a Covid-19, segurança, agora vamos ter que ficar preocupados com o pessoal que não quer máscara no Monumento, correndo risco de prejudicar a estátua", observou.