Estação da Trensurb recebe instalação de bloqueio sanitário em Porto Alegre

A Estação Mercado da Trensurb recebeu, nesta quarta-feira, a instalação de um bloqueio sanitário com o objetivo de realizar testes para Covid-19 em passageiros que desembarcam em Porto Alegre. O bloqueio conta com o uso de uma câmera térmica capaz de verificar a temperatura corporal e uma estrutura para realização de testagem rápida dos usuários do metrô. Com duração inicial prevista de 30 dias, a ação é uma iniciativa da administração municipal da Capital em parceria com a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com a tecnologia da câmera térmica, em 30 minutos, podem ser feitas cerca de 5 mil medições de temperatura corporal. Além disso, o equipamento, cedido para testes pelo Grupo Amper, é capaz de verificar informações como utilização de máscara, gênero e idade do passageiro.

As imagens da câmera serão controladas por empregados da Trensurb na Estação Mercado. Aqueles que apresentarem alta temperatura corporal devem ser abordados e encaminhados para um teste rápido de Covid-19, feito pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre em parceria com a UFCSPA, dentro da própria estação.

Além disso, também devem ser realizados testes aleatórios nos passageiros, buscando contemplar até 10% dos usuários que desembarcam na estação. Caso teste positivo, o passageiro será encaminhado para atendimento médico.

Os testes passarão a ser feitos na Estação a partir de segunda-feira, mas desde ontem as abordagens e orientações já estão sendo realizadas pela SMS e, antes disso, os passageiros que apresentarem sintomas da Covid-19 serão encaminhados para realização de testagem na Unidade de Saúde Santa Marta, próximo À Estação Mercado.