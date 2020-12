Estado lança projeto para atender população em situação de rua em cinco cidades

publicidade

O governo estadual lançou, hoje, uma proposta de acolhimento à população em situação de rua. Organizações sociais foram selecionadas em cinco municípios gaúchos pelo projeto Pop Rua, que vai durar inicialmente três meses, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A perspectiva, porém, é de que a ação possa se tornar permanente, disse o governador Eduardo Leite, ou pelo menos ter duração durante todo o ano de 2021. “Além de corresponder o suporte material, é fundamental dar suporte emocional e informações sobre os direitos dessas pessoas em vulnerabilidade social”, ressaltou.

Foram contemplados projetos em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande e Santa Cruz do Sul.

A representante da Associação Mão Amiga, Reni Bortolan, ressalta que o projeto acolhe adolescentes, jovens e moradores em situação de rua em Caxias do Sul. “É a primeira vez que temos uma parceria com o governo do Estado. Temos desenvolvido um trabalho minucioso de acolhimento. Agradecemos ao governo e a todos os colaboradores”, disse.

A iniciativa é resultado de parceria entre Estado, terceiro setor e empresas que contribuíram com recursos destinados ao fundo do Programa de Incentivo à Inclusão e Promoção Social (Pró-Social), que concede incentivo fiscal para o financiamento de projetos sociais a empresas por meio da renúncia de ICMS, autorizado pelo Executivo estadual. No valor de R$ 1,7 milhão, o recurso é proveniente do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva (Feaip).

Conforme informações do Cadúnico, há 7.546 pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul.