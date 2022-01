Estrangeiros podem tomar vacina contra Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre confirmou que visitantes estrangeiros também podem se imunizar contra a Covid-19 em todos os locais de vacinação. A capital soma 39 pontos de atendimento a pessoas com 12 anos ou mais e 15 destinados à vacinação pediátrica – sete aplicando a Pfizer e oito, a Coronavac. Para se vacinar, os estrangeiros devem apresentar documento com foto e carteira de vacinação do país de origem.

Conforme o secretário municipal adjunto da Saúde (SMS), Richard Dias, não existem restrições para pessoas de outros países. “Todos os estrangeiros podem tomar, obviamente que seguindo as regras de apresentarem o comprovante de vacinação do seu país”, detalhou. Dias ainda destacou que crianças estrangeiras que estejam visitando a cidade também podem se vacinar de acordo com o calendário vigente.

Assim como a vacinação, os estrangeiros também podem utilizar a rede pública para realização de testes para detecção da Covid-19. Conforme o secretário adjunto da Saúde, os critérios e locais para testagem são os mesmos utilizados pelos moradores da capital.

Professora universitária na Colômbia, Yolima Beltran Galvis, de 60 anos, em visita ao Brasil pela primeira vez para ver a filha, que mora em Porto Alegre, recebeu a terceira dose da Pfizer no Shopping João Pessoa. Yolima considerou a experiência positiva em comparação à realidade colombiana. “Me pareceu muito mais rápido, os profissionais da saúde são muito atenciosos. São muitas pessoas atendendo e, por isso, não precisamos esperar muito”, elogiou.