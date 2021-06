Exames genômicos de casos positivos no aeroporto não têm prazo para ficarem prontos

publicidade

Os exames genômicos dos casos de Covid-19 que forem identificados no Aeroporto Salgado Filho não têm prazo para serem executados. A genotipagem é feita para identificar por qual cepa que os casos positivos foram infectados. O processo é realizado pela equipe técnica do Observatório de Vigilância da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde o começo do controle sanitário no aeroporto da Capital, nove viajantes testaram positivo para a doença no exame rápido. Destes, dois já confirmaram o diagnóstico no RT-PCR feito posteriormente. Os casos positivos no segundo exame passarão pelo processo de genotipagem, além de assinarem um termo em que se comprometem a ficar em isolamento.

A ação – que iniciou na última segunda-feira – tem como foco principal testar passageiros no Exterior há 14 dias e aqueles provenientes do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A SMS pretende manter esse controle sanitário no aeroporto por 14 dias consecutivos, até 27 de junho.

