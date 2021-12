Exposição de carros antigos em Porto Alegre tem Modelo Ford T fabricado em 1926

publicidade

Os admiradores de carros antigos tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiras raridades durante exposição neste domingo no Largo Cultural, do Shopping Total. Veículos com quase cem anos foram algumas das atrações do evento, que contou como carros como o Chevrolet Bel Air, fabricado em 1951, e um Ford Modelo T, ano 1926. As preciosidades atraíram a atenção dos visitantes, que tiravam fotos e observavam todos os detalhes dos veículos.

Na última edição do ano da tradicional exposição de carros clássicos do Veteran Car Club RS, famílias e amigos passeavam pelo local, observando os diversos modelos clássicos que estavam no estacionamento do shopping. Proprietário do Ford Modelo T 26, o bancário aposentado Valdir Ferraz de Abreu exibia com orgulho o veículo aos visitantes. "A gente tem prazer em andar com um carro mais antigo. Já tenho esse há 28 anos", afirma.

Sócio do Veteran Car Club RS, Abreu explica que o Ford T 26 tem algumas peculiaridades. "As mudanças de marcha são realizadas no pedal. É só primeira, segunda e ré. Tem três pedais: o da esquerda é a primeira e segunda (marchas), o do meio é ré e o da direita é o freio. O acelerador é na mão", destaca. Ele lembra que a paixão por carros clássicos vem de família. "Meu pai falava do meu avô, que tinha um caminhão desses Ford T. E ele falava que as marchas eram trocadas no pedal. Em 1994, apareceu essa aí para vender e eu comprei", destaca.

Sobre o valor atual do veículo, que utiliza gasolina, ele acredita estar avaliado em R$ 150 mil. "O carro antigo é assim: tem que ter dois loucos. Um para vender e outro para comprar. Se eles se acertam no preço, aí sai negócio. Não adianta eu pedir R$ 200 mil e ninguém me paga. Daqui a pouco tem um cara que quer comprar, bota preço, tu pedes R$ 200 mil e ele te paga", diverte-se. Os passeio e viagens no Ford T 26 chamam atenção de outros motoristas. "Quando ando com ele, o pessoal vai do lado batendo foto, filmando. Chama muito atenção", revela.

Presidente do Veteran Car Club RS, Eduardo Scaravaglione explica que a exposição de carros antigos ocorre todo terceiro domingo do mês e reúne sócios e pessoas que não fazem parte do clube, que também podem expor veículos antigos fabricados há mais de 30 anos. "Tem raridades aqui, como esse Ford T 26, que hoje acho que é o mais antigo. Mas já veio também um Ford 23, que é o mais antigo de um sócio do clube, e tem também esses que estão começando a ser os clássicos de 30 anos, da década de 1990 e 1991. Temos variados, mas tem carros raríssimos", pontua.

Entre os modelos que estavam na exposição, Scaravaglione destaca um Dodge - que participou do evento pela primeira vez, e um chevrolet Bel Air, ano 1951. "É um carro lindíssimo. São carros fantásticos, todos com placa de coleção, outros ainda não, mas todos primam pela questão obviamente da manutenção e segurança do veículo", frisa. O interesse por carros clássicos atrai gente de várias cidades. "Ninguém ganha nada para expor o carro. É tudo gratuito, exposição é a troca de ideias. O clube serve muito para isso também, por exemplo, se alguém está precisando de uma peça, de um mecânico", afirma.

Além de conhecer carros antigos, os apaixonados por veículos puderam apreciar a exposição de carros em miniaturas, na feira “Fanáticos por Miniaturas”, e adquirir a obra “Paixão Sobre Rodas - 40 anos Veteran Car Club do Brasil/RS”, lançado no final de 2019. O livro foi produzido por Scaravaglione e o jornalista Irineu Guarnier Filho. "A obra é um resgate do 'antigomobilismo' aqui no RS. E a história do clube costura justamente com a história do 'antigomobilismo'. Conta o primeiro carro que chegou aqui em Porto Alegre em 1906, vindo da França via Argentina", completa.