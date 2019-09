Extinção do Fogo Simbólico marca encerramento da Semana da Pátria

publicidade

O Fogo Simbólico da Pátria foi extinto no final da tarde deste sábado, em ato no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha. A solenidade simbolizou o encerramento da Semana da Pátria 2019 e o início oficial da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Mesmo com a garoa que atingiu a Capital no final da tarde, muita gente se reuniu para assistir à chegada dos cavalarianos ligados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Eles foram recebidos no local por representantes do Exército, da Liga de Defesa Nacional (LDN), Marinha, Aeronáutica e Brigada Militar.

Antes da extinção do fogo simbólico, o presidente do MTG, Nairo Callegaro, retirou uma centelha da Pira da Pátria para levar à cerimônia de abertura do Acampamento Farroupilha. Em seguida, o comandante Militar do Sul, general de Exército Geraldo Antonio Miotto, o presidente da LDN, Marco Dangui Pinheiro, e o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Mário Yukio Ikeda, participaram do ato de extinção da Pira da Pátria. Este ano, as comemorações da Semana da Pátria iniciaram no dia 31 de agosto, com acendimento das piras locais.

Conforme a LDN, a pira percorreu 12 mil quilômetros em cinco eixos diferentes, sendo entregue diretamente a 60 municípios gaúchos. Este ano, são comemorados 197 anos da Independência do Brasil. Desde 1947 a Chama Crioula é uma tradição na história do Rio Grande do Sul, quando oito estudantes do Colégio Estadual Júlio de Castilhos foram à Pira da Pátria e acenderam pela primeira vez a Chama Crioula, lançando o embrião da Semana Farroupilha.