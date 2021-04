Fábrica de oxigênio explode e deixa ao menos cinco feridos em Fortaleza

publicidade

Uma unidade da fábrica de oxigênio da empresa White Martins explodiu, em Fortaleza, na manhã deste sábado, deixando casas danificadas e assustando os moradores do bairro Jacarecanga. Uma enorme cortina de fumaça e de poeira pode ser notada em vários pontos da capital cearense.

O acidente deixou ao menos cinco funcionários da companhia feridos e todos foram atendidos pelas unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos, prejuízos materiais e causas do acidente.

O caso será investigado pelo Corpo de Bombeiros e acompanhado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Existe a suspeita de que o acidente tenha ocorrido após uma tentativa de roubo de oxigênio medicinal.

A fábrica onde ocorreu a explosão é uma das principais fornecedoras de oxigênio para unidades hospitalares que tratam pacientes com Covid-19.

A White Martins confirmou ao R7 a ocorrência do incidente em sua unidade de Fortaleza e informou que equipes da empresa estão se deslocando para o local.