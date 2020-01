Faixa exclusiva para ônibus entra em funcionamento na Paulo Gama em Porto Alegre

publicidade

Começou a funcionar, nesta segunda-feira, a faixa exclusiva para ônibus na rua Engenheiro Luiz Englert e avenida Paulo Gama, em Porto Alegre. No trecho de 500 metros próximo ao campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) terá tráfego apenas dos coletivos entre as 6h e 9h e das 16h as 20h. A mudança integra o projeto da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) que visa ampliar os trechos exclusivos e já foi implementado nas avenidas Independência, Mostardeiro e Goethe.

A perspectiva da EPTC é que as 40 linhas de ônibus que circulam entre a Engenheiro Luiz Englert e Paulo Gama tenham viagens dois minutos mais rápidas, beneficiando 90 mil passageiros que utilizam o transporte público. A sinalização é feita com uma faixa azul contínua, além de uma placa pendurada na Paulo Gama que avisa os motoristas sobre o funcionamento da faixa exclusiva.

No primeiro dia de funcionamento alguns motoristas se confundiram e acabaram utilizando a faixa que deveria ser apenas para ônibus. Apesar disso, a EPTC informa que no primeiro momento não serão aplicadas multas, já que o objetivo é educar os motoristas para que respeitem a faixa exclusiva.

Mesmo com as confusões, os motoristas aprovaram a mudança e acreditam que o trânsito vai melhorar na região com a nova faixa. É o caso de Roberto Sangali, que utiliza a rua diariamente e acredita que a segurança vai melhorar no local. “Os ônibus vem para o outro lado e até tem muito acidente na hora de trocar de pista, e quando andam na faixa deles tem mais segurança e flui melhor.”

O motorista Alberto Francisco também vê com bons olhos a criação do espaço exclusivo para os coletivos e espera um fluxo melhor a partir de agora. “Acho que ficou legal a faixa e acredito que vai melhorar o trânsito.”

Segundo a EPTC, a implementação das faixas é uma forma de priorizar e incentivar o uso do transporte coletivo. A empresa diz que até março devem ser mais 22 quilômetros delas em 16 trechos. O aumento é de 130% em relação aos 17 quilômetros de faixas exclusivas, o que deve reduzir o tempo das viagens.