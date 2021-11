Falha provoca evacuação de trem na estação Niterói, em Canoas

publicidade

Os usuários da Trensurb passaram por transtornos na manhã desta terça-feira. Uma das composições, no sentido Novo Hamburgo - Porto Alegre teve de ser evacuada na estação Niterói, em Canoas, por volta das 6h30min. Uma falha no funcionamento do trem provocou a retirada dos usuários, segundo informações da empresa. A breve espera por um novo trem fez com que muitas pessoas estivessem aglomeradas no local, sem distanciamento social como prevenção à Covid-19.

Cerca de cinco minutos depois, um novo trem chegou à estação lotado, fazendo com que as pessoas estivessem ainda mais aglomeradas. A analista de suporte Fabiana Pereira, de 47 anos, que pegou o trem na estação Mathias Velho, relata que a situação de enfrentar uma aglomeração nos trens é preocupante. “É constrangedor, né, porque não tem nenhum distanciamento aqui e não sabemos se todo mundo que está no trem se vacinou”, enfatiza.

Já o auxiliar de almoxarifado Samuel Santos, de 27 anos, ressalta a necessidade de, segundo ele, haver mais trens nos horários da manhã para evitar aglomerações. “Todos os dias nesse horário de pico, temos que enfrentar esse monte de gente. É necessário que a Trensurb mande mais trens acoplados pra essa parte do dia”, destaca.

Procurada pela reportagem, a Trensurb explicou que a evacuação teve de ser feita por questões de segurança. A partir daí, a composição foi recolhida para o pátio.