Famílias da Ilha do Pavão atingidas por incêndio em 2017 começam a receber bônus-moradia

Cinco anos após o incêndio que atingiu 41 famílias na Ilha do Pavão em 2017, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, assinou nesta quinta-feira o primeiro pagamento de bônus-moradia para as 41 famílias.

O bônus de R$ 78.889,65 é destinado à compra de um imóvel, escolhido pelas famílias. Os R$ 3,38 milhões de bônus-moradia serão custeados pelo Município de Porto Alegre, Estado e União após acordo firmado em outubro de 2021.

“Hoje foi o início do último capítulo de uma história que perdura desde o incêndio de 2017. É o encaminhamento de uma solução graças ao acordo que foi costurado por essa gestão, com o prefeito Sebastião Melo, junto ao Estado e a União. O interesse de todas as partes foi preservado. Estamos conseguindo resgatar a dignidade de cada uma dessas famílias”, ressaltou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

Após a assinatura da escritura pública, o documento será encaminhado para registro de imóveis e, por último, acontecerá a entrega da matrícula atualizada aos beneficiários. Outras duas famílias da Ilha do Pavão já estão encaminhando os documentos para assinarem o pagamento.

