Famílias que vivem na Vila Nazaré podem assinar contrato de novos imóveis no Loteamento Bom Fim

O prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou nesta terça que 128 famílias que vivem na Vila Nazaré já podem assinar o contrato dos novos imóveis, localizados no Loteamento Bom Fim, na zona Norte. Elas serão reassentadas em casas e apartamentos com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviços para continuidade das obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O anúncio ocorreu no Paço Municipal, com a presença da diretoria da Fraport e famílias beneficiadas pelo projeto. “Vencemos burocracias e estamos entregando agora moradias dignas, com infraestrutura adequada para receberem estas famílias”, destacou o prefeito. “As pessoas não precisam e não devem permanecer na situação precária que vivem hoje na Vila Nazaré”, completou.

A prefeitura cedeu o terreno e firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para construção das moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A Fraport concederá vouchers-auxílio no valor de R$ 2 mil para mudança de endereço ou compra de móveis novos para as famílias.

“Agradecemos a prefeitura por todo apoio dado para que consigamos ajudar a mudar a vida dessas pessoas. O alcance social e impacto positivo será grande na vida deles”, disse o diretor de Relações Institucionais da Fraport, Leonardo Carnielle.

A assinatura dos contratos para 112 famílias será realizada nesta quarta-feira, 19, no auditório da Caixa Econômica Federal (Rua das Andradas, 1001), e na próxima semana mais 16 famílias assinam os contratos, totalizando 128. As mudanças estão programadas para iniciarem no final desta semana, conforme do diretor-geral do Departamento de Habitação Mario Marchesan. “Estamos trabalhando para melhorar a vida dessas pessoas. Eles atenderam o chamado e serão os primeiros a receber uma casa nova”, concluiu.

No loteamento há residências adaptadas para pessoas com deficiência. Os moradores receberão também uma cartilha criada pela Fraport, CEF e Demhab com informações básicas para as famílias que serão reassentadas. A peça inclui a planta das casas e apartamentos, dicas de cuidado com a nova unidade, telefones úteis da região, tarifas sociais e de descarte sustentável de lixo.