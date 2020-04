Famílias têm casas destruídas e animais de estimação morrem em incêndio em Alvorada

publicidade

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar estimou que foram gastos em torno de 35 mil litros de água para combater o incêndio que destruiu totalmente dez casas no final da noite de domingo em Alvorada. Três viaturas com nove bombeiros extinguiram as chamas após três horas e meia de combate na rua Pedro Osório, no bairro Aparecida. Não houve vítimas, mas moradores perderam tudo o que tinham, inclusive muitos relataram que os animais domésticos, como cães e gatos, não sobreviveram.

Em uma das moradias, funcionava uma oficina mecânica onde um Ford Corcel I e um Volkswagen Fusca também foram incinerados. Para ajudar as famílias, uma campanha de doações foi lançada – a ação aceita materiais de construção, móveis, colchões, eletrodomésticos, utensílios, vestuário e alimentos.

A iniciativa é da tradicional Escola de Samba Bem Vinda, situada na avenida Frederico Dihl, 5801, no bairro Bela Vista. O presidente da entidade, Alex Sandro Bandeira não descartava a possibilidade de abrir as portas no período noturno para quem não tem onde passar a noite. “Ao meio-dia fazemos um almoço para as famílias que perderam tudo” anunciou. “O horário de entrega das doações é das 8h às 21h”, observou.

Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99400-5692. Em Bento Gonçalves, o efetivo do 5º Batalhão de Bombeiros Militar foi mobilizado na noite de domingo no incêndio em uma residência na comunidade de Santo Antoninho, no distrito de São Pedro.