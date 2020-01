Federasul apresenta projetos para 2020 e celebra aprovação do pacote de Leite na Assembleia

publicidade

Com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, mais de 100 líderes empresariais estiveram presentes nesta sexta-feira no Complexo Eólico de Osório para a Reunião de Integração da Federasul, que apresentou sua agenda de atividades para este ano. O encontro foi conduzido pela presidente da entidade, Simone Leite, e contou ainda com o futuro presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ernani Polo. Também houve o lançamento do projeto Federasul 2020, intitulado "Decola Rio Grande - Mais Convergência, Mais Cooperação e Mais Resultados". Este é o segundo ano seguido que o encontro foi realizado no mesmo local. "Vamos celebrar as aprovações do pacote com vistas a sustentabilidade financeira do nosso Estado”, afirmou Simone Leite.

Houve ainda um debate com os líderes empresariais sobre o que precisa ser feito em prol do desenvolvimento da economia gaúcha e da retomada do crescimento.

Em relação ao papel da Federasul neste processo, Simone Leite disse que a entidade pretende estimular ainda mais a classe produtiva. "Hoje (sexta-feira), estamos aqui com mais de 100 líderes empresariais reunidos aqui em Osório. E esperamos que eles levem este nosso pensamento para as suas regiões, para que possamos engatar a máquina registradora na tomada e sair faturando mais", finalizou.

Em sua participação no encontro, o governador Eduardo Leite focou nas reformas aprovadas nesta semana pela Assembleia Legislativa. Ele disse que "as reformas se relacionam com toda a sociedade gaúcha". "Temos segurança em dizer, estamos reformando o Rio Grande do Sul, para dar um melhor futuro aos gaúchos", destacou o dirigente. "E estamos satisfeitos com a AL, que cumpriu o seu papel, garantindo um futuro mais promissor para nosso Estado", ressaltou. "Tínhamos um buraco muito grande, com mais de 70% de despesas", relatou. Eduardo Leite disse ainda sobre outras reformas previstas, como a tributária. "Para reduzir os impostos", garantiu. "Um tempo de prosperidade nos espera no futuro", completou.

Por sua vez, o deputado Ernani Polo, que assume a presidência da AL na segunda-feira, lembrou que a Federasul vem fazendo ações pró-ativas para o desenvolvimento do Estado. "Nós estamos em processo de evolução, de crescimento e a Federasul tem ajudado e muito", elogiou. Sobre as reformas governamentais aprovadas nesta semana, Polo garantiu que a AL está caminhando junto com o Poder Executivo. "Temos os mesmos objetivos que o governo estadual e estamos afinados com a pauta da Federasul", confirmou. "As reformas têm de estar na agenda permanente do governo", pediu.

Simone Leite disse estar percebendo muita austeridade governamental após a mais longa recessão já vivida pelo Brasil, com fortes reflexos no Estado. "Temos notado a iniciativa de o governo colocar em prática medidas que visam o progresso, o desenvolvimento, especialmente o econômico. Não existe educação, saúde e segurança se não tivermos geração de riquezas, que vem especialmente do desenvolvimento econômico da classe produtiva", analisou a dirigente. Ela ressaltou, ainda, que a Federasul observou no atual governo e no final do governo José Ivo Sartori várias medidas que vem colocando o Rio Grande do Sul nos eixos. "Por isso podemos dizer que este é o momento do RS decolar", espera.